1 órája
Több mint ezren vesznek részt hétvégenként a családi Zánkai Erzsébet-táborban
2018 óta 60 ezer család pihenhetett itt a mintegy 3 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően – közölte a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján szombaton, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa.
Táborozók a Magyar Honvédség standjánál a hősökról szóló tematikus napon a zánkai Erzsébet-táborban 2025. július 30-án
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, a péntektől vasárnapig tartó családi Erzsébet-táborok lehetőséget teremtenek a minőségi idő eltöltésére, a tartalmas együttlétre.
Közölte, hogy
az ide látogató családok egy része még soha nem volt a Balatonon.
Ismertetése szerint napi ötszöri étkezést biztosítanak a családoknak, akik biztonságban érezhetik magukat a táborban, szükség estén pedig egészégügyi ellátást is kapnak.
Szabadidős programokon vehetnek részt az itt pihenők, például koncerteken vagy kézműves foglalkozásokon, a részvételi díj mindössze ezer forint egész hétvégére - fűzte hozzá.
Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke kiemelte, hogy az Erzsébet-táborhelyek felújításának köszönhetően a zánkai tábor fűthető lett, így egész évben használhatóvá vált.
Mint mondta, az itt üdülő családokat karitatív- és civil szervezetekkel együttműködve választották ki.
A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy a zánkai táborba idén június 30. és augusztus 24. között tíz hétvégén keresztül érkeznek családok a háromnapos két éjszakás, péntektől vasárnapig tartó nyaralásra.