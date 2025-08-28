Több százezer forintot venne el a pedagógusoktól a Tisza-csomag

Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, vagyis a Tisza-csomag, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne. A számokból kiderült, hogy az szja-emelés keményen odacsapna a pedagógusok keresetének.

A Magyar Nemzet számításai szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek

egy évben háromszázezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint hétszázezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.

Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a hétfői Kormányinfón: mint mondta, egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente. Hozzátette: ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak”.