Nem akar Tisza-adót az utca embere (videó)
A válaszok alapján az emberek egyértelmű ítéletet mondtak Magyar Péterék adópolitikájáról.
A járókelőket kérdezte Budapest utcáin a Mandiner arról, hogy mit gondolnak Magyar Péterék adópolitikájáról. Az erről készült videóból kiderül, hogy a megszólalók nagy része markánsan elutasítja a Tisza Párt többkulcsos szja-ra vonatkozó terveit. Egy férfi arról beszélt a Mandinernek, hogy
a többkulcsos adórendszert már kipróbálták Magyarországon, de nem működött, sőt adóemelést hozott.
Egy asszony pedig csak annyit mondott, hogy
nem bízik a Tisza Pártban.
