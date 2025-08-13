Szijjártó: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte:

„Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.

Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük az otthonaikból” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Hungary has been advocating a ceasefire and peace talks for 3.5 years. Ukraine would have been better off if @ZelenskyyUa had done the same. Hundreds of thousands of lives could have been saved and millions spared from fleeing their homes. https://t.co/VbKCyysIvF — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025

A Magyar Nemzet megírta, az ukrán elnök nem tudja elviselni, hogy Magyarország nem fogadta el a háborúpárti brüsszeli nyilatkozatot.

Elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott: