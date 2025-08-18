1 órája
Szijjártó Péter: Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket
Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be az ukrán támadásról, amely miatt leállt a Magyarországra vezető kőolajszállítás.
Szijjártó Péter külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
A külgazdasági és külügyminiszter a posztjában hangsúlyozta:
Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!
Szijjártó Péter a Facebookon számolt be az eseményekről: Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes azt közölte vele, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
Trump kijelentette: Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz
A tárcavezető felhívta a figyelmet:
Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!
Szijjártó Péter végül emlékeztetett:
„A Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.”