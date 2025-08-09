augusztus 9., szombat

Globális biztonság

1 órája

Szijjártó Péter: Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

Címkék#Donald Trump#Szijjártó Péter#Örményország#konfliktus

Az azeri–örmény békemegállapodás aláírása nagy előrelépést jelent a globális biztonság terén, amivel Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke – írta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter: Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a háborúk és a fegyveres konfliktusok mindannyiunk biztonságát veszélyeztetik, ezért minden egyes konfliktus lezárása jó hír az egész világ számára.

Az azeri–örmény békemegállapodás tegnapi aláírása nemcsak a kaukázusi térség biztonsága, hanem a globális biztonság terén is nagy előrelépést jelent

– húzta alá.

Donald Trump ismételten bizonyította, hogy ő a béke elnöke. Mi itt, Közép-Európában pedig abban reménykedünk, hogy a pakisztáni–indiai, az iráni–izraeli és az azeri–örmény konfliktusok után Alaszkában az orosz–ukrán háború végére is pont kerül”

– tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá Washingtonban pénteken, amellyel lezárták a két ország között immár több mint 35 éve fennálló konfliktust.

 

