Szijjártó Péter: Brüsszel háborús stratégiát folytat (videó)

Szijjártó Péter szerint a politika tapasztalati műfaj. Egy éve ilyenkor, kicsit több mint egy éve ilyenkor átvettük az Európai Unió soros elnöki pozícióját, a miniszterelnök úr pedig egy békemisszióra indult. Elment Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe, találkozott a török elnökkel és a leendő amerikai elnökkel. És akkor úgy nekünk estek, de úgy, hogy itt most különböző hasonlatok jutnak az ember eszébe, de azokat nem mondja. Tehát nekünk estek és minden voltunk, emlékezzünk rá. Moszkva bábjai, Putyin kémjei, a Kreml propagandistái, azt akarjuk, hogy Ukrajna kapituláljon, elfelejtettük '56-ot. Miért? Mondták ezt, mert azt mondtuk, hogy legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Ezt a két dolgot mondtuk. Hangsúlyozta:

Egy évvel ezelőtt nekünk estek, mint a fene, és óriási büntetésként az Európai Unió külügyminiszteri informális tanácsülését nem rendezhettük meg Budapesten, Úristen, de sajnáltuk, hanem annak Brüsszelben kellett lennie. De a lényeg. Azt mondták, hogy mi Európaiatlan orosz kémek Európa sírásói vagyunk, mert tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk. Miről beszélnek most? Legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Na most ez mennyire hiteles azok után, hogy napokat, heteket, hónapokat fektettek bele abba, hogy minket orosz kémezzenek azért, mert tűzszünetet és békét akarunk, majd most előállnak azzal, hogy legyen tűzszünet és legyenek béketárgyalások, szerintem ez nem hiteles. Szerintem ez nem hiteles.

Úgy fogalmazott: És ugye az a helyzet, hogy ezek az európai vezetők próbálják kihasználni azt, hogy ma a nyilvánosság úgy pörög, hogy gyakorlatilag délután már nem nagyon emlékszünk arra, hogy délelőtt mit olvastunk hírként. Tehát minden hírnek a szavatossági ideje most már csak 1-2 órában mérhető gyakorlatilag, ezt próbálják kihasználni akkor, amikor próbálnak nem emlékezni arra, hogy egy esztendővel ezelőtt, és az mennyivel hosszabb, mint néhány óra, egy esztendővel ezelőtt miket mondtak, de ezt látjuk migráció ügyében és minden más ügyben, hogy ezek mintha nem történtek volna meg.

Ukrajna Tisza-kormányt akar

Németh Balázs ezután rátért a magyar–ukrán viszonyra. Emlékeztetett: az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak a korábbi vezetője írt egy véleménycikket, amelyet majdhogynem hivatalos álláspontnak is tekintenek sokan. Ebben úgy fogalmazott: Orbán Viktor egy orosz kém. Jobban teszi, hogyha elmenekül, mert hamarosan jön a kormányváltás Magyarországon, ami megoldja majd Ukrajna problémáit. Nem jó irányba mutatnak az ukrán-magyar viszony friss fejleményei – tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter válaszában úgy reagált:

Szerintem beszéljünk nagyon egyszerűen és világosan erről a kérdésről. Ma az ukrán külpolitikai, politikai törekvések közül az egyik legfontosabb kijevi törekvés az, hogy Magyarországon jövőre a Tisza nyerje a parlamenti választást. Ma Kijev egyik legfontosabb erőfeszítése arra irányul, hogy a jövő évi parlamenti választás után ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Mert Kijevben pontosan tudják, hogy ha Magyarországon nem nemzeti kormány lesz, hogy ha Magyarországon nem Orbán Viktor fog kormányozni nemzeti érdek alapján, hanem egy brüsszeli bábkormány lép hivatalba, akkor az a brüsszeli bábkormány azonnal beengedi Ukrajnát az Európai Unióba, azonnal megváltoztatja a fegyver és pénzszállításra való politikát, azonnal fegyvereket és pénzt küld Kijevbe, azonnal önsorsrontó módon inkább háromszor-négyszer-ötször annyiért vesz majd energiát és sokkal bizonytalanabb módon, mint a jelenlegi helyzetben, tehát Ukrajna európai uniós csatlakozásának utolsó akadályát, vagyis Orbán Viktor kormányát Kijev el akarja takarítani az útból.

– És ezért ma Ukrajna, az ukrán kormány, Kijev, az ukrán politikai törekvések hegye az Budapest felé irányul, és ez a hegy arra mutat, hogy Orbán Viktort és a kormányát ki kell lökni a következő parlamenti választáson a hivatalából. Látszik, hogy ebbe komoly erőforrásokat tesznek. Tehát Magyarországon elkezdtek beépülni azokra a pontokra, ahol a politika meghatározásához szükséges hangulat kialakítása zajlik. Elkezdtek beépülni a szakértői világba, hát láthatjuk, hallhatjuk a szakértőket, amint arról beszélnek, hogy mennyire jó lenne Ukrajna európai uniós tagsága, mennyire nagy baj, hogy Magyarország ezt gátolja. Beépültek a politikába is, hiszen látjuk, politikai szereplők érvelnek Ukrajna mellett, politikai szereplők akarják azt, hogy Ukrajna európai uniós tag legyen. Politikai szereplők próbálták elhitelteleníteni a véleménynyilvánító szavazást a voks 2025-öt Ukrajna vonatkozásában, tehát az ukránok elkezdték a beépülést. És az ukránok egyik legfontosabb célkitűzése ma az, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök a következő időszakban – szemléltette a miniszter.

Tehát a helyzet ma az, hogyha azt a kérdést tesszük fel, mi Kijev, mi Ukrajna legfontosabb politikai célja jelenleg a külpolitikában, akkor az az, hogy minket, a jelenlegi magyar kormányt megbuktassák, és a Tiszát hatalomban segítsék a következő parlamenti választáson. Erről szól a dolog.

Németh Balázs ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy a Rácz András nevezetű történész, akinek a miniszterelnök is üzent valamelyik Harcosa Klubja üzenetben, aki nagy-nagy támogatója Ukrajnának és a liberális médiának egyik fontos szereplője, azzal a Tseber Rolanddal találkozott Kijevben és nagyon büszkén posztolták ezt, akit Magyarországról nemzetbiztonsági okokból kémgyanús tevékenység miatt ki kellett tiltani. Ez ugyanaz a Tseber Roland, ha még egyszer rápillantunk erre a honlapra, ugyanaz a Tseber Roland, aki megalapította Kárpátalján az első Tisza szigetet. A másik megjegyzés pedig, ami itt eszembe jutott, hogy teljesen nyíltan kijelentette Brüsszel, hogy ők kormányváltást akarnak. Szijjártó Péter hozzáfűzte:

Pontról pontra, vagy ahogy Nógrádi tanár úr szokta mondani, egy. Először is ez a Tseber nevű ember, akivel ezek szerint ez a szakértő, akit említettél, találkozott, ő a magyarellenes ukrán politika kialakításának és végrehajtásának egyik fontos szereplője. Magyarországra nemzetbiztonsági kockázatot jelent egy magyarellenes politika kiszolgálója. Innentől kezdve veszélyes az, amikor Magyar Péter testvérének nevezi ezt a jóembert, és mondjuk feltűnően mutatkozik vele. Egy, kettő. Maradjunk a tanár úrnál. Ami az orosz hírszerző, vagy nem tudom, mi a szolgálatnak a tegnapi jelentését illeti. Hát, amikor elolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy azért már semmi nem a régi, hiszen az embernek az orosz titkosszolgálatról van egy olyanfajta, hát hogy is mondjam, elképzelése vagy képzete vagy illúziója, hogy ez aztán a világ egyik legerősebb, legfifikásabb, legsérósabb szervezete. Ehhez képest most kijönnek egy olyan jelentéssel, amit mindenki tud.

A tárcavezető így folytatta:

És akkor ennél durvább már csak az, hogy a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne. Hát az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon. Több mint fél évvel később ez megjelenik egy hírszerző jelentésben, hogy Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon. Jó reggelt kívánok! Ahogy mondani szokták.

A helyzet az, hogy itt semmi újdonság nincsen, Brüsszel le akarja váltani a magyarországi kormányt, ezt mindenki látja, ezt az is látja, aki nem foglalkozik politikával. Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, egy a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre. Erről szólt ez a tegnapi hatalmas leleplezés, amit körülbelül nem tudom, hány éve tudunk

– mondta.

Ahogy ugye ott Brüsszelben a Manfred Weber szokta mondani, tehát szégyentelenül, nyíltan, gátlástalanul, világosan megmondták a magyar embereknek, kit kell választanotok. Na most rossz lóra tettek, mert ez itt Magyarországon nem működik – hangsúlyozta.

Manfred Weber a saját közösségi felületein a minap közzétett egy videót. Először saját magát mutatja, aztán megtapsolja Ursula von der Leyen, és utána pedig Budapesten pózol Magyar Péterrel, Magyarország új arcával. Durva – hangzott el a műsorban.

Emberrablások Ukrajnában

A miniszter szerint nagyon durva, hogy ma Európa szívében megtörténhet az, hogy egy országban brutális, drámai módon zajlik egy utcai embervadászat, hogy embereket földre visznek, betuszkolnak mikrobuszokba, elvisznek ismeretlen helyre, megverik őket, van, aki ebbe bele is hal, aki nem hal bele, az frontvonalba kerül, most gondoljunk bele! Úgy fogalmazott:

Gondoljunk bele! Hogyha ilyen képeket kapnánk mondjuk valamely afrikai országból. Nem megbántva egyiket sem. Kapnánk ilyen afrikai országot, akkor az Európai Unió másnap nyilatkozatot szövegezne, hogy ez felháborító, ezt nem lehet, és minden támogatást le kell állítani az adott országnak, ami majd akkor indul újra, hogyha fölszámolják azt. Ehhez képest itt van egy ország Európa szívében, ahol nyílt utcai embervadászat zajlik, és ezt az országot be akarják hozni az Európai Unióba, mondván, hogy hát ott minden rendben van, hát ez egy olyan ország, ami aztán már minden jogállamisági feltétel teljesen.

– Minket, meg a jogállamiság miatt akarnak ugye deresre húzni. De itt történt valami önleleplező szerintem. Ugye 10 éve, 10 éve zajlik a magyarellenes törvényalkotás Ukrajnában. Tíz éve kezdték el a kárpátaljai magyar közösség jogait folyamatosan csorbítani különböző jogszabályokkal, amelyek alapvetően az anyanyelvhasználat korlátozását jelentik gyakorlatilag hétről hétre. Amikor az európai politikusok minden héten, mintha ez úgy lenne, fölteszik a kérdés, hogy de mit szeretnénk ebben az ügyben, akkor mindig világosan mondjuk, hogy gyerekek, mi semmi extrát nem kérünk, csak annyit, hogy egyetlenegy jogszabállyal állítsák helyre a 2015-ös állapotot és adják vissza a jogaikat a magyar nemzeti közösségnek, magyarul csinálják vissza úgy, ahogy volt. Pont. Ó, hát azt nem lehet! Itt volt az elmúlt 2-3 hétben a botrány Ukrajnában, ahol egy törvénnyel a korrupcióellenes szervezeteket berakták gyorsan Zelenszkij alá, hogy nehogy baj legyen. Az Európai Unióban hatalmas felháborodás volt, és rákényszerítették Zelenszkijt arra, hogy egy törvénymódosítással állítsa helyre ugyanazt az állapotot, ami volt korábban. Tehát itt meg lehetett csinálni, a kisebbségi jogok ügyében nem lehet megcsinálni, ugye? Ezt állítják.

Lelepleződtek, mert ha meg lehet csinálni, hogy egy jogszabálymódosítással helyreállítják az eredeti állapotot a korrupcióellenes egy-két különbség tekintetében, akkor nem hiszem el, nincs olyan, hogy a kisebbségi jogok ügyében ne lehetne ugyanezt megcsinálni. Csak valami fontos az Európai Uniónak, valami meg nem fontos, és a magyar nemzeti közösség az a nem fontos kategóriába tartozik Brüsszel számára

– mutatott rá.

– Csak valami fontos az Európai Uniónak, valami meg nem fontos, és a magyar nemzeti közösség azon nem fontos kategóriába tartozik Brüsszel számára.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy Ukrajnában az elmúlt években folyamatosan állítottak össze olyan listákat, amelyeken az ukrán állam ellenségeit tüntették fel. Ez egy olyan lista volt, ahol egyébként még én is rajta voltam, ahol Ukrajna ellenségeit listázták, hogy akkor kik azok, akik Ukrajna szempontjából bajt, problémát, veszélyt jelentenek. Tehát Ukrajnában mondhatnám azt, hogy ez a módja a dolgok intézésének.

Közölte:

És akkor megint jön a kérdés, hogy valóban ezt az országot tekintjük egy olyan civilizált országnak, ami egyáltalán esélyes az Európai Unióban való létezésre. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajna tagságának erőltetésével Brüsszel gyakorlatilag az Európai Uniót értékeli lefele. Mert hogyha egy ilyen civilizálatlan viszonyokkal rendelkező országot alkalmasnak tartunk az európai uniós tagságra, akkor saját magunkat, az Európai Uniót értékeljük lefelé. Úgyhogy sajnos még egyszer ugyanoda kell kijutnom, mint amit előbb hangsúlyoztam, hogy ma Ukrajnában az egyik legfontosabb politikai törekvés az, hogy megszabaduljanak a magyar kormánytól.

– És hogy ez hogyan, milyen civilizáltsági fokú eszközökkel akarják elérni, hát ez a mostani ukrán körülmények és környezet ismeretében nem túl biztató, és én azt gondolom, hogy itt tényleg szükség van minden létező olyan intézkedés meghozatalára, amivel megvédjük magunkat, megvédjük az országot, megvédjük a szuverenitásunkat, és megvédjük a magyar embereknek azt a jogát, hogy majd ők eldöntik, hogy hogyan nézzen ki ennek az országnak a jövője és azt ne Kijevből akarják nekünk megmondani.

