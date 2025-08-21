Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszolt a kérdésre – frissül

Cikkünk az élő közvetítés videója alatt frissül

Budapesten rendezik az ukrán–orosz csúcstalálkozót és Magyarországra utazhat az amerikai elnök is? Ezekre a kérdésekre is válaszol a tárcavezető a Harcosok órájában.

Hőzöngeni és lázítani az ország különböző pontjain, hogyha valaki ezt mondjuk érdemi munkának tekinti, akkor valószínűleg nem ugyanabban a malomban örülünk. Én csak egyetlen egy kérdést tennék fel, hogyha szükséges ebben a tekintetben a nyilatkozó félnek, hogy eddig milyen produktumot tett tőle az asztalra úgy összességében

– idézte a Magyar Nemzet Szijjártó Péter válaszát Magyar Péternek arra a felvetésére, hogy bedobta minden miniszter a törölközőt.

A tárcavezető úgy fogalmazott a műsor elején a találkozóval kapcsolatban:

Minden egyes ilyen hír felreppenésének oka van. Csak akkor lehet ilyen híresztelést terjeszteni, ha abban van igazság.

És ugye az kétségtelen, hogy Budapest hihető. Több okból is. Egyrészt három nappal a háború kitörése után telefonon beszéltem Lavrov külügyminiszter kollégával és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. És mindkettőjüknek elmondtam, hogy Magyarország szeretne békét, mielőbb szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen 3 nappal utána, most 3 és fél évvel vagyunk

– tette hozzá.

És felajánlottam, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, akkor Magyarországra bármikor jöhetnek. Egy órával előtte szóljanak, és mi készen állunk arra, hogy Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantáljunk mindenkinek. Ezt ők megköszönték. Én azóta még egyszer hoztam ezt szóba, és mondtam nekik, hogy az ajánlatunk mindaddig áll, amíg arra szükség van

– húzta alá Szijjártó Péter.