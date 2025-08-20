augusztus 20., szerda

Energiabiztonság

Szijjártó Péter: az Európai Bizottság hallgat, ez beszédes (videó)

A külgazdasági és külügyminiszter felszólította Kijevet, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság kockáztatását, és hangsúlyozta: Magyarország ki akar maradni az orosz–ukrán háborúból.

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„Az Európai Bizottság januárban tett egy nyilatkozatot írásban, amely szerint kiállnak a tagországok mellett abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívülről támadás éri az európai uniós tagországok energiabiztonságát. Most ez történt. Az Európai Bizottság viszont hallgat, és ez a hallgatás mindennél beszédesebb” – kezdte Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött videójában, írja a Magyar Nemzet.

Az Európai Bizottság, Brüsszel, Von der Leyen asszony Ukrajna érdekeit, és nem az Európai Unió, pláne nem az Európai Unió tagországainak érdekeit képviseli. Ez látszik akkor, amikor az Európai Uniót belerángatják egy háborúba Ukrajna miatt vagy látszik akkor, amikor a következő hétéves költségvetési időszakra nem az Európai Unió, hanem gyakorlatilag Ukrajna költségvetését állították össze. Ukrajna támadást indított Magyarország energiabiztonsága ellen. Ez elfogadhatatlan

– tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

„Ezért határozottan felszólítjuk Ukrajnát arra, hogy fejezze be Magyarország energiabiztonságának kockáztatását. Ukrajna és Oroszország háborúja nem a mi háborúnk, mi ebből a háborúból ki akarunk maradni. Felszólítjuk az ukránokat, hogy ne rángassanak bele minket ebbe a háborúba, és nem akarjuk, hogy a magyar emberek még magasabb árat fizessenek egy olyan háborúért, amihez az égegyadta világon semmi közünk nincsen”

– zárta szavait Szijjártó Péter.

 

