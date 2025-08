Orbán Viktor: feláll az Otthon Start Programiroda

Orbán Viktor a szerdai teendőiről is szólt: „Egész nap kormányülés. Napirenden minden is. A legfontosabb, hogy Panyi Miklós államtitkár vezetésével felállítjuk az Otthon Start Programirodát” – jelezte, majd azzal folytatta, folyamatosan nyomon követik a programot, és közelít a véglegeshez a közszolgáknak nyújtott munkaadói lakástámogatás jogszabálya is.

„Januártól ezzel is megindulunk” – tudatta a miniszterelnök, majd végezetül egy másik, a nap végi harcról is említést tett.