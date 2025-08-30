Rogán Antal: a Tisza Párt céljai a brüsszeli terveknek és elvárásoknak felelnek meg

A magyar kormány 2022 óta azzal az óriási kihívással néz szembe, hogy itt van a szomszédunkban egy háború – fogalmazott Rogán Antal a tihanyi Tranzit Fesztiválon a magyar gazdaságról szóló előadásában – írja a Magyar Nemzet. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jelezte, hogy az EU vezetése a háborúra a bevonódással válaszolt.

Mi azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, hanem békére van szükség

– tette hozzá.

A tárcavezető jelezte, hogy többek között 6400 milliárd forint pluszt kellett hazánknak energiára költenie, az elhibázott szankciós politika miatt pedig 1000 milliárd forint körül van a magyar gazdaság kiesése.

Magyarország több mint 9000 milliárd forintot fizetett ki a háborúba való bevonódás miatt. Ez a háború minden magyar családnak 2,3 millió forintjába került – ismertette.

Európában egyedülálló az Otthon Start program

Rogán szerint az EU nem a békére törekszik, hanem azt akarják, hogy a háború Ukrajna győzelmével végződjön. Emiatt a háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni. Úgy véli, hogy ebben a helyzetben a reális kitörési pontokat kellett megkeresni, amihez hazánknak megvan az ereje, hogy a magyar gazdaság és a családok gyarapodni tudjanak. Mint mondta, a lakáshoz jutás az a szegmens, amivel egyszerre segítik az építőipart és a magyar családokat is.

Az európai mainstream világképébe nem illeszkedik bele, hogy valakinek saját tulajdona legyen, hanem bérlakásban éljen

– jegyezte meg.

Ismertette, hogy a saját lakásban élők aránya 2010 és 2024 között Magyarországon nőtt, miközben több uniós országban csökkent. Jelezte, hogy a Brüsszel barát kormányok azonnal felfüggesztik a lakáshoz jutást célzó programokat. Emlékeztetett, hogy ez történt hazánkban is, amikor a Medgyessy-kormány eltörölte a lakásprogramot.

Az Otthon Start program kapcsán Rogán Antal kiemelte, hogy egy kiszámítható, biztosan tervezhető jövőt jelent, hogy a magyar emberek eldönthessék, milyen lakást szerezzenek be és milyen terhet vállaljanak.

Ennél kedvezőbb konstrukció egyetlen európai országban sem létezik

– tette hozzá.