Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek
A miniszterelnök a PagerU amerikai portálnak nyilatkozott. Az interjúban Orbán Viktor a veszélyek koráról, a Magyarországot érő fenyegetésekről, a háborúpárt EU-ból érkező nyomásról is beszélt, valamint hangsúlyozta, hogy a szuverenitásunkat meg kell őrizni minden körülmények között, a migrációt meg kell állítani, és a gyermekvédelemnek elsőbbséget kell élveznie más jogokkal szemben.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az amerikai PagerU portálnak
Forrás: Magyar Nemzet/ PagerU
„Ha van egy 10 milliós ország, és bal oldalon Berlin van, vagyis a németek, jobb oldalon Moszkva, az oroszok, délen pedig Konstantinápoly, vagyis Isztambul és a törökök, és te pontosan ennek a közepén élsz, mindig veszélyben élsz, és ezt tudod” – idézte Orbán Viktor szavait a Magar Nemzet.
Politikusként mindig tisztában kell lenni azzal, hogy ennek az országnak a vezetése erős koncentrációt és tudatosságot igényel azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyek származhatnak a nemzetközi helyzetből, amelyben élünk. Ez a normális élet
– mondta a kormányfő, aki ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy „most két okból is különösen veszélyes időket élünk”.
Az első Ukrajna. Háború dúl Ukrajna és Oroszország között, és Ukrajna szomszédos országunk. Ha háború dúl a szomszédos országban, az mindig különleges veszélyt jelent. Ráadásul ez a háború nem csak Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a Nyugat és Oroszország közötti proxy háború, és ők a Nyugathoz tartoznak. Tehát egyre veszélyesebbé válik a helyzet, ez az egyik dolog.
A miniszterelnök hozzátette:
A másik veszély Brüsszelből jön. 15 évvel ezelőtt még nem így volt, de most egyszerűen így van, ez egyértelmű. Brüsszelben szeretnének létrehozni egyfajta birodalmat, az Egyesült Európai Államokat. Vannak országok, amelyek ezt szeretnék, és vannak, amelyek nem.
Orbán Viktor kiemelte:
„Mi szuverenisták vagyunk. Nem szeretjük a brüsszeli központosított bürokráciát, az új birodalom központját, amely meghatározza, hogyan kell élnünk itt, Magyarországon. Szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk. Tehát egyrészt ott van a brüsszeli kihívás, az Európai Unió szuperhatalma, másrészt pedig közvetlen háborús veszély fenyeget minket Ukrajnából, amely a Nyugat és Oroszország közötti háború színtere. Ez a helyzet, amelyben élünk”
– fogalmazott a miniszterelnök a beszélgetés során.
Orbán Viktor: csak egy barátom van, a magyarok
– Azok, akik kritizálják Önt, azt mondják, hogy bizonyos szempontból szinte határozatlan, mert barátkozik Kínával, de barátkozik a Nyugattal is, az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval – vetette fel a kérdést Marissa Streit, amelyre a magyar miniszterelnök úgy válaszolt:
Csak egy barátom van, a magyarok. Egyszerre jó kapcsolatunk van Donald Trump elnökkel és Hszi elnökkel. Jó kapcsolatunk van az Egyesült Államok elnökével, és jó kapcsolatunk van Vlagyimir Putyinnal. És ha valaki magyar, akkor könnyű megérteni, mi a magyarok érdeke. A mi érdekünk, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk az összes nagyhatalommal. Ez normális. Én ezt teszem. Az ország érdekeit szolgálom. Nem szeretnék csatlakozni egy blokkhoz. A többi nem érdekel. Szeretném megőrizni külpolitikánk szuverén mozgásterét és az ország nemzeti szuverenitását. Tehát amit teszek, az egyértelműen a magyar nép érdekeit szolgálja, mert ők a barátaim.
– Gondolja, hogy ez az egyik oka annak, hogy az EU haragszik önre, mert azt akarják, hogy szövetségre lépjen velük, ön pedig nem mindig teszi ezt – tette fel a kérdést Marissa Streit.
Először is meg kell határoznunk, mi is az Európai Unió és mi Brüsszel. Az Európai Unió a tagállamokról, a szuverén tagállamokról szól. Tehát az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia
– fogalmazott Orbán Viktor.
Tehát Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek
– tette hozzá a miniszterelnök.
