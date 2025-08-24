1 órája
Oda a Tisza-mítosz: Orbán Viktorról szólt ez a nyár
A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy a balodalon is beismerik, hogy a nyári kampányok a Fideszt erősítették, és egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt. A baloldalhoz kapcsolható közvélemény-kutató, Böcske Balázs szerint is Orbán Viktorról szólt ez a nyár.
A cikk felidézi, hogy Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet.
A Magyar Nemzet online felületén olvasható írás felhívja a figyelmet egy újabb beismerésre: jelesen, hogy minap Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban.
Meg merem kockáztatni, hogy ez a nyár Orbán Viktorról szólt. Minden körülötte forgott, mindenki arról beszélt, hogy mit csinált pro és kontra. (…) Hatékonysági tekintetben tehát sikeres nyárnak bizonyult Orbán Viktor szempontjából – fogalmazott a stratégiai igazgató. Szavai szerint a szeptembertől élesedő intézkedések – köztük az Otthon start program keretében felvehető fix 3 százalékos lakáshitel, a területi közigazgatási dolgozók 15 százalékos bérfejlesztése, valamint az anyák számára elérhető adókedvezmények kiterjesztése – tovább erősíthetik a Fidesz pozícióit
– idézik Böcskei szavait.
Zűzavar a baloldalon: Pulai szavai vihart kavartak a közvélemény-kutatók körében
Arra is kitérnek, hogy
az olyan meghatározó közvélemény-kutatók, mint a Nézőpont vagy a Századvég, stabilan néhány százalékos Fidesz-előnyt mértek az elmúlt hónapokban.
Az egyéni választókerületekben sorra készülő mérések pedig azt mutatják, hogy helyi szinten még ennél is magabiztosabban vezetnek a kormánypártok.
