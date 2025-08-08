Orbán Viktor: családbarát politikánk segíti a vágyott gyermekek megszületését (videó)

„Mindenki oszt, szoroz, én is próbálom követni az eseményeket” – jegyezte meg Orbán Viktor arra a felvetésre reagálva, hogy a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.

Miért vállalnak kevesebben gyereket?

Orbán Viktor szerint vagy azért vállalnak kevesebb gyereket a családok, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez a helyzet, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből – írja a Magyar Nemzet.

Nyugaton úgy látják, hogy ezt a helyzetet migrációval kell kezelni. Beengedték a migránsokat, hogy majd ők dolgoznak helyettük, de látjuk, hogy ez nem így történt. „Ez a migráció végső oka. Ha nincs saját gyerek, akkor pótolják migránssal” – tette hozzá.

Mi viszont azt mondtuk: ha vannak akadályok, amik nehezítik a családalapítást, azt mozdítsuk el

– jegyezte meg. Orbán Viktor szerint közelítünk ahhoz, hogy anyagi értelemben ne járjon rosszabbul az, aki gyereket vállal.

„Bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot” – húzta alá.