Orbán Viktor is gratulált újdonsült aranyérmeseinknek

„Újabb 2 magyar arany!” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: a magyar férfi kajak kettes , Kurucz Levente és Nádas Bence, valamint a női kenu négyes, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia is győzött a milánói kajak-kenu világbajnokságon.