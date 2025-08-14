Orbán Viktor: a magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül

„A magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül. Mert ez a mi történelmi tapasztalatunk. Ezért választjuk szét az élő hitet és a keresztény kultúrát. Számunkra nyilvánvaló, hogy ha nincs kereszténység, akkor a nemzetnek sincs jövője” – idézte Orbán Viktort a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az amerikai PagerU portálnak

Forrás: Magyar Nemzet/ PagerU

Azt hiszem, az emberek többsége osztja ezt a nézetet, még akkor is, ha nincs élő hitük

– mondta a miniszterelnök a PagerU-nak adott interjúban.