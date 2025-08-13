augusztus 13., szerda

Ukrajnai háború

1 órája

Orbán Viktor: ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette. A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből” – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette. A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Jelenleg az európai vezetők fejében az a képzet él, hogy ha elhúzzák a háborút, és Ukrajna kitart, annak az lesz a vége, hogy Moszkvában a rezsim, a kormány, Putyin megbukik. Ez vágyvezérelt gondolkodás. Így manővereztük bele magunkat mi, európaiak abba a helyzetbe, hogy nem vagyunk tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, de az oroszok meg az amerikaiak egymás számára tárgyalóképesek

– emelte ki a kormányfő. 

Ébresztőt kell fújnia Európának! El kell fogadni, hogy Ukrajna azért nem kapitulál, mert ma fegyverrel és pénzzel az európaiak ellátják. Ha ez nem lenne, akkor ennek a háborúnak már réges-rég vége lett volna

– hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Mi mindig is azt mondtuk, hogy nem is kell őket ellátni, hanem az európaiaknak – még a Biden-kormányzat idején, megelőzve Trumpot – vagy az európai intézményeknek vagy a franciáknak és a németeknek kellett volna kézen fogva leülni és tárgyalni az oroszokkal

– fogalmazott. 

„Akkor tudta volna Európa a saját kezében tartani a jövőjét, ha mi, európaiak tárgyalunk az oroszokkal Európa jövőjéről. Most az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak számos kérdésről, többek között Európa jövőjéről. Az a bon mot visszaigazolódik, hogy ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor. 

