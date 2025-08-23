Elkészült Orbán Viktor győzelmi terve

„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“ – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzése arra utalt – mint azt a Magyar Nemzet megírta –, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le. A Tisza Párt elnöke azt állította valótlanul, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt.