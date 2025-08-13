augusztus 13., szerda

Tárgyalni kell az oroszokkal

1 órája

Orbán Viktor: Európa, ideje felébredni! (videó)

Címkék#háború#Oroszország#Orbán Viktor#Európa#Ukrajna#béke

Az európai vezetők azt gondolják, ha elhúzzák a háborút, ha Ukrajna kitart, akkor végül Putyin elnök megbukik – mondja a miniszterelnök abban a rövid videóban, amelyet az egyik közösségimédia-felületén tett közzé szerdán délelőtt. Orbán Viktor hozzáteszi: e vélekedésüket nem tudják érvekkel alátámasztani, ezért inkább vágyvezérelt gondolkodásról van szó az esetükben.

MW
Orbán Viktor: Európa, ideje felébredni! (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta stúdiójában

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő szerint ezért van az, hogy a Vlagyimir Putyinnal folytatandó tárgyalás helyett nemzetközi bűnözőnek nyilvánítják az orosz elnököt, és „úgy kezelik, mint egy patás ördögöt”. Rámutat: ezáltal elzárják az utat a tárgyalás lehetősége elől, belemanőverezve Európát abba a helyzetbe, amelyben van, azaz hogy nincs tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, viszont az amerikaiak és az oroszok egymással abban vannak.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György  biztonságpolitikai szakértő a Patrióta stúdiójában
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A videóban szintén szereplő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a miniszterelnök gondolatait megerősítve hozzátette:

  1. Oroszország atomhatalom, Ukrajna nem.
  2. Nem szabadna provokálni az oroszokat.
  3. Amit a magyar kisebbséggel csinál Ukrajna, az aljasság.

Orbán Viktor a Patrióta által készített tegnapi interjúból a YouTube-csatornáján közölt részletet, amelyet itt tud megtekinteni:

 

