augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alaszkai csúcstalálkozó

1 órája

Orbán Balázs szerint beérni látszik a magyar miniszterelnök által elindított békemisszió

Címkék#békemisszió#trump#háború#Orbán Balázs

Orbán Balázs közösségi bejegyzésében arról írt, hogy eredményeket mutat a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió. Mint fogalmazott, ennek köszönhetően is ülhetett tárgyalóasztalhoz a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget vethetnek a háborúnak.

MW
Orbán Balázs szerint beérni látszik a magyar miniszterelnök által elindított békemisszió

Donald Trump fogadja Orbán Viktor kormányfőt a floridai Mar-a-Lagóban 2024. december 9-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Fischer Zoltán

„Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak” – kezdte bejegyzését Orbán Balázs. 

ORBÁN Balázs
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A Trump–Putyin-találkozó első felvonása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés. Először nyílt meg valódi tárgyalási tér a konfliktus rendezésére, ami önmagában is hatalmas lépés a béke felé. Orbán Viktor miniszterelnök a háború kitörése óta, az elmúlt 3,5 évben következetesen és sokszor egyedül hangsúlyozta: a béke kizárólag tárgyalásos úton érhető el.

„Ezért indította el tavaly nyáron azt a békemissziót, amelynek keretében személyesen tárgyalt az ukrán, az orosz, a kínai, a török és a mostani amerikai elnökkel is. Magyarország álláspontja világos: csak akkor lehet esély a háború lezárására, ha a felek kölcsönösen ismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat – ez pedig kizárólag diplomáciai úton lehetséges” – tette hozzá.

Az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni. A korábbi Trump–Putyin-telefonbeszélgetés és a Steve Witkoff által segített háttéregyeztetések előkészítették a mostani találkozót. A kommunikációs csatornák megnyitása nemcsak lehetségessé vált, hanem mindkét vezető részéről nyitottság is mutatkozott rá. Most végre a legfontosabb is megtörtént: a két szuperhatalom vezetője közvetlenül egyeztetett.

Ez nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségű lépés is, különösen annak fényében, hogy a háborúpárti európai vezetők – a leváltott amerikai adminisztráció stratégiai szövetségeseiként – továbbra is a háború elnyújtására épülő stratégiát képviselik. Ők az utolsó pillanatig próbálták rávenni Donald Trumpot, hogy a háború folytatása mellett kötelezze el magát – sikertelenül. Nem véletlen, hogy nem kaptak helyet a tárgyalóasztalnál.

A konfliktus természetesen nem ért véget – de mégis van okunk az örömre. Az elmúlt 3,5 évben most történt meg először, hogy a béke valódi lehetősége megjelent a nemzetközi színtéren. A magyar diplomácia következetes álláspontja, a tárgyalásos megoldás melletti kiállás ma már nem kisebbségi vélemény, hanem a szuperhatalmak által is képviselt álláspont. Az amerika–orosz párbeszéd elindulása komoly tanulság is: sosem késő megtenni a kezdő lépéseket mindazoknak, akik valóban békét akarnak” – zárta.

Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett

A csatatéren nincs megoldás. Ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell – írta bejegyzésében Menczer Tamás. Mint fogalmazott:

A tárgyalás csökkenti a harmadik világháború kockázatát. A tárgyalás hozza el a béke esélyét. Ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó. Az nagyon jó. Ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja?

A politikus hozzátette, a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt, és kiemelte:

Orbán Viktornak megint igaza lett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu