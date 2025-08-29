Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet 14. Iskolakezdés együtt! segélyakciója

Bár ezeknek a gyerekeknek könnyű a táskája, mégis ők cipelik a legnehezebb terhet, az egyenlőtlen esélyek, a lemaradás terhét – írták, hozzátéve, ezért hirdették meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciót.

A kétezredik tanszercsomag-adományt a segélyakció szolnoki zárórendezvényén adták át.

A közleményben idézték Sándorné Pólik Rózát, a segélyszervezet szolnoki családok átmeneti otthonának vezetőjét, aki a rendezvényen arról beszélt, nemcsak kétezer gyermek kapott személyre szabott tanszercsomagot, de idén is vállalták, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munka támogatására fordítják.

A segélyszervezet a Kapaszkodó programjában az ország 30 pontján több ezer gyermek számára biztosít rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez az Ökumenikus Segélyszervezet

– tette hozzá a szakember.