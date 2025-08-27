augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborító

40 perce

Nagy Márton: ez a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől

Címkék#középosztály#Nagy Márton#Magyar Péter

A Tisza-csomaggal kapcsolatban a nemzetgazdasági miniszter is megszólalt.

MW
Nagy Márton: ez a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől

Nagy Márton

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

„Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől!” – ezzel kezdi friss Facebook-bejegyzését Nagy Márton - vette észre a Magyar Nemzet.

NAGY Márton
Nagy Márton
Fotó: Purger Tamás / Forrás:  MTI

 A nemzetgazdasági miniszter felidézi: a napokban újabb dokumentum került napvilágra, amely világosan megmutatja, milyen sötét jövőt képzel el Magyar Péter és a Tisza Párt Magyarország számára.

A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől.

Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása!

– jelentette ki a tárcavezető. 

 A Tisza új adózási rendszere mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből.

Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás. Ez nem csupán játék a számokkal: a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei. 

Nagy Márton néhány példát is felsorol:

·         Már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

·         Már a bruttó átlagbért keresők (704 400 forint/hó) esetén is havi 20 ezer forintot, éves szinten 242 ezer forintot vennének ki az emberek zsebéből.

·         Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer forint/hó) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.

·         Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer forint/hó) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.

·         Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer forint/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.

De ami a legaggasztóbb: a Tisza adóemelése a Fidesz-kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy.

A teljes cikkért kattintson ide. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu