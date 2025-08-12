augusztus 12., kedd

Katasztrófahelyzet

1 órája

Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében

Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében, a légierő egy tűzoltási munkákban használható helikoptert küld az országba hétfős legénységgel − írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Egy helyi lakos segített a tűzoltóknak eloltani egy erdőtüzet Podgorica külvárosában 2025. augusztus 12-én

Forrás: AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a montenegrói miniszterelnök-helyettessel folytatott telefonbeszélgetését követően, hogy Filip Ivanovic nemzetközi segítséget kért, többek között hazánktól is, mivel országában a hosszú ideje tartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt igazi katasztrófahelyzet alakult ki.

Tájékoztatása szerint Montenegróban az egyre gyorsabban terjedő erdő- és bozóttüzek nyomán immáron körülbelül negyven négyzetkilométernyi terület égett le, egyebek mellett a főváros körzetében és a turisták által látogatott tengerparti régiókban.

Mai telefonos megbeszélésünket követően hazánk a Magyar Légierő egy tűzoltási munkákban használható, két köbméteres vízhordó kosárral rendelkező helikopterét indítja útnak, hét fős legénységgel, hogy hozzájáruljon az erdőtüzek megfékezéséhez

− jelentette be Szijjártó Péter.

