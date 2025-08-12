Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a montenegrói miniszterelnök-helyettessel folytatott telefonbeszélgetését követően, hogy Filip Ivanovic nemzetközi segítséget kért, többek között hazánktól is, mivel országában a hosszú ideje tartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt igazi katasztrófahelyzet alakult ki.