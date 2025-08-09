Menczer Tamás: mi békét akarunk (videó)

– Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb után. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!