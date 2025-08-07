augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyértelmű

24 perce

Menczer Tamás: Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát

Címkék#Zelenszkij#Ursula von der Leyen#Menczer Tamás#Ukrajna

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója válaszolt Von der Leyen bejelentésére.

MW
Menczer Tamás: Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Forrás: ANP via AFP

Fotó: Jonas Roosens

Zelenszkij uniós csatlakozásával kapcsolatban Menczer Tamás egyértelmű üzenetet küldött a Facebook-oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, mivel az háborús kockázatot, pénzügyi terheket és társadalmi feszültséget hozna magával.

Nem akarunk háborút, nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, nem kell az ukrán maffia, nem kell a rossz minőségű ukrán élelmiszer, és nem kellenek az ukrán munkavállalók sem

– sorolta Menczer a videóban. Hozzátette:

Nem!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu