Menczer Tamás elképzelte: ilyen lehet egy beszélgetés Magyar Péter és agrárcsatlósa között

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy elképzelt beszélgetést tett közzé Magyar Péter és Raskó György között - vette észre a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint így nézhet ki egy párbeszéd a kormánybuktatásra aspiráló, leszállóágban lévő politikusoknál:

„– Te, Gyuri, miért mondtad, hogy miattam bajban van a Tisza.

– Én ilyet nem mondtam, Peti.

– Azt mondtad, hogy megtorpant a Tisza. A Tisza én vagyok. Se párt, se szervezet, se jelöltek. Ebben speciel igaza van a Fidesznek. A Tisza én vagyok. Nem is kell más. Tehát mi a bajod velem?

– Semmi, Peti. Igaz, az adóemeléses javaslat, a Tisza-adó nem sokat segített…

– Mit mondtál, te agyhalott idióta, te büdös köcsög???

A hírek szerint ezen a ponton Magyar Péter kezébe vette a nadrágszíját.

Raskó György pedig csak arra figyelt, hogy a diktafonja ne sérüljön” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.

