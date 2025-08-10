Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán jelentették be, hogy megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör, amely azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt, és létrehozzák a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyáját a globalisták által kisajátított algoritmus ellen. A Szuvvéd DPK alapítói a poszt szerint:

• Bárdosi Ildi fitneszedző

• Déri Stefi influenszer

• Horváth József nyá. vezérőrnagy

• Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök

• Kötter Tamás író

• Lajkó Fanni elemző

• ifj. Lomniczi Zoltán ügyvéd

• Magyar Levente parlamenti államtitkár

• Mészáros Nóra jogász-műsorvezető

• Pokol Béla jogászprofesszor

• Schaller-Baross Ernő EP-képviselő

• Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök

• Szánthó Miklós jogász

• Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

• Vadkerti Imre operaénekes

Az alapítók felhívták a figyelmet arra, hogy csatlakozzon mindenki, aki hiszi, hogy a szabadság nem a múlt, hanem a jelen és a jövő. Szerintük a jövő megvédése nemcsak lehetőség, hanem történelmi felelősség is egyben.