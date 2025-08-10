1 órája
Megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör
Az új csoport szerint a magyar patriótáknak közösséget alkotva kell helytállniuk.
zánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán jelentették be, hogy megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör, amely azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt, és létrehozzák a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyáját a globalisták által kisajátított algoritmus ellen. A Szuvvéd DPK alapítói a poszt szerint:
• Bárdosi Ildi fitneszedző
• Déri Stefi influenszer
• Horváth József nyá. vezérőrnagy
• Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök
• Kötter Tamás író
• Lajkó Fanni elemző
• ifj. Lomniczi Zoltán ügyvéd
• Magyar Levente parlamenti államtitkár
• Mészáros Nóra jogász-műsorvezető
• Pokol Béla jogászprofesszor
• Schaller-Baross Ernő EP-képviselő
• Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök
• Szánthó Miklós jogász
• Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
• Vadkerti Imre operaénekes
Az alapítók felhívták a figyelmet arra, hogy csatlakozzon mindenki, aki hiszi, hogy a szabadság nem a múlt, hanem a jelen és a jövő. Szerintük a jövő megvédése nemcsak lehetőség, hanem történelmi felelősség is egyben.