Az amerikai külügyminiszter ünnepi üzenetben köszöntötte Magyarországot

Hozzátette, ez a nap fontos ünnepe a két nemzet kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és rendíthetetlen elkötelezettségének a szabadság és a jólét alapelvei iránt. Marco Rubio szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Magyarország és a kétoldalú partnerség megerősítése mellett, hogy mindkét ország továbbra is gyarapodjon és tartós biztonságot élvezzen.