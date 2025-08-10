augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Uszítás

2 órája

Magyar Péternek furcsa elképzelése van a sajtószabadságról

Címkék#Tisza Párt#Hír TV#Magyar Péter

Újra a Hír TV ellen intézett támadást a Tisza Párt elnöke, akit láthatóan nem érdekel a sajtószabadság, ha neki nem tetsző médiumról van szó.

MW
Magyar Péternek furcsa elképzelése van a sajtószabadságról

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke nyilatkozik a sajtónak

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Magyar Péter a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán – számolt be róla a csatorna honlapja. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar Péter a Hír TV ellen uszított.

A Tisza vezére egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, azonban még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket. Előfordult, hogy a Hír TV egyik kolléganőjének a családját kezdte támadni.

A Tisza Párt elnökének viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is.

Egy másik rendezvényen pedig már tettlegességig fajult a hergelés.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu