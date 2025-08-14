1 órája
Magyar Péter sorozatosan hamis vádakat fogalmaz meg
A Tisza Párt elnöke szerint az országjárását a kormánypártok emberei követik, akik megfélemlítik a vidéken élőket.
Újabb elképesztő ötlettel állt elő Magyar Péter – írja a Magyar Nemzet.
Magyar Péter fenyegetéseire reagált a lengyel politika kiemelkedő alakja
A lap cikke szerint
a Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket.
Magyar Péter a Facebook-oldalán többek között azt állította, hogy
- egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;
- egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;
- egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;
- egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;
- egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;
- és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.
Mindezen elképesztő állításokat Magyar Péter úgy teszi, hogy a politikai színre lépése óta hazugságot hazugságra halmoz – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
