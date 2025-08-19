47 perce
Magyar Péter a kormányfőről terjesztett ostobaságot
A Tisza-vezér a közösségi oldalán terjeszett újabb hazugságot, ezúttal a kormányfőről. Magyar Péter azt szajkózta, Orbán Viktor nyaral, miközben a miniszterelnök az uniós vezetőkkel tárgyalt.
Magyar Péter újabb hazugságot terjesztett
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Magyar Péter most Orbán Viktorról terjesztett baromságot – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
A lap szerint Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában.
A lap idézte Hont András publicistát, aki szerint a Tisza vezére „művészi szintre emeli a gátlástalanságot"