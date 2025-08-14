augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

26°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szembejött a valóság

2 órája

Magyar Péter műbalhét rendezett, amire az egészségügyi államtitkár csattanós választ adott

Címkék#kórház#műbalhét#államtitkár#Magyar Péter

Magyar Péter a fehérvári kórháznál próbált műbalhét csinálni, de végül el kellett ismernie, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése rendben zajlik. Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt vezérének Székesfehérváron tett vádaskodásaira.

MW
Magyar Péter műbalhét rendezett, amire az egészségügyi államtitkár csattanós választ adott

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Markovics Gábor

„Az öngól is gól, elvtárs! Pont a csapatókirály, Péter Magyar kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat?” – reagált közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár Magyar Péter Székesfehérváron tett vádaskodásaira. Takács Péter azt írta: „Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?”

„Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van” – írta, majd megkérdezte: „Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

Magyar Péter kénytelen volt megállapítani, hogy a helyzet kezelése megfelelően zajlik

Attól félek, legközelebb arról lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte – jelentette ki Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház vezetője, aki rámutatott: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magát függetlennek nevező médiumokkal felvértezve ma a kórházhoz vonult. A Tisza Párt elnöke korábban azt állította: nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan 2025-ben a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktérium-fertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el – jelentette ki. Azt ígérte a kialakult helyzet miatt számon kéri az intézmény vezetőjét. 

Magyar Péter jött, látott, majd konstatálta hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.

Lőrincz Ákos a HírTV riporterének elmondta: minden nap azon dolgoznak, hogy a helyzetet minél hamarabb megoldják. Számtalan tévinformáció kering a közösségi médiában és egyéb médiafelületeken, ami minket próbál meghazudtolni vagy beállítani, hogy az miért nem úgy van, ahogy tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Nagyon kérek mindenkit, hogy ezt ne tegye, mert ez alkalmas arra, hogy megingassa a bizalmat az egészségügyi ellátórendszerben – tette hozzá. 

Magyar Péter műbalhét csapott

A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy mikor már tudni lehetett, hogy a Tisza Párt elnöke a székesfehérvári kórházba látogat, az államtitkár figyelmeztetett: hergelés- és hazugságcunami következik! Mint írta, Magyar Péter, akárcsak a napraforgót, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni

Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk?

– mutatott rá.

A Tisza párt elnökének ha a szakemberek zavarása össze is jött, a kórházon azonban ezúttal nem talált fogást. Magyar Péter távozása után Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője videóüzenetében megjegyezte: 

Szembejött az a fránya valóság. Mégsem lehet hergelni…

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu