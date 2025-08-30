Magyar Péter korábban üres ígérgetésnek nevezte az anyák szja-mentességét, most már megtartaná

Miután maguk a Tisza Párt politikusai és az őket támogató szakértők, vállalkozók is adóemelésről beszéltek különböző fórumokon és interjúkban, hiteltelen Magyar Péter újabb és újabb próbálkozása arra, hogy cáfolja ezeket a terveket.

A pártelnök pénteken a közösségi oldalán videóban és külön posztban is azt bizonygatta, hogy nem emelnék az szja kulcsot,

sőt az alacsonyabb bérkategóriában csökkentenék is, viszont a milliárdos vagyonokat megadóztatnák.

Brutális adóemelésre készülnek

A napokban azonban több cikkben megírta a Magyar Nemzet, hogy gyakorlatilag minden komolyan vehető Tisza-szakértő a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazza és ez áll abban a kiszivárgott dokumentumban is, amit az Index mutatott be kedden. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének írásos feljegyzése szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék,

csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne.

Egymillió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Magyar Péter ócska hazugságról beszélt

A nyolcvan napos országjárásának utóbbi állomásain – amióta nyilvánosságra került a Tisza belső dokumentuma – a pártelnök rendre azt hangoztatta, hogy megőrzik az édesanyák szja-mentességét is, amit az Orbán-kormány több lépésben vezet be. Ez azért is érdekes fejlemény, mert tavasszal Magyar még kampányhazugságnak nevezte mindezt. Február végén a HVG-nek adott interjúban úgy fogalmazott: „Négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme. (…) Bejelenteni bárki bármit be tud, én is tudok 2033-ról beszélni. Ez egy ócska hazugság, valaki bemond valamit: 2027, 2028, 2029.”

Önleleplező nyilatkozatok

Ebből is látható, hogy a Tisza Párt elnöke mindig azt mondja, amit éppen kampányszempontból hasznosnak tekint és képes rövid időn belül cáfolni saját magát is. Nyilvánvalóan kínos volt mindaz, ami az elmúlt napokban kiderült, nem csupán a Tisza gazdasági kabinetjének belső dokumentuma, hanem egy korábbi, etyeki fórumon elhangzottak is, ahol két fontos szereplő leplezte le Magyarék valódi terveit.

