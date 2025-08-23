37 perce
Kocsis Máté alaposan helyretette a hergelő, blöffölő Magyar Pétert
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán emlékezetett, hogy újra hazugságokon kapták a Tisza vezérét. Kocsis Máté szerint Magyar Péter, „ a brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásban”.
Kocsis Máté leleplezte Magyar Péter blöffjeit
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala
„Tegnap óta kétszer is hazugságon kaptunk téged a miniszterelnök horvát útja kapcsán, de látom, még mindig nem adod fel, tovább hergeled a szektát, és blöffölsz. Először is tisztázzuk:
a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni, mint minden évben, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van”
– írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétette bejegyzésében, amit úgy indított, hogy „ brüsszelita MANöken teljesen elvesztette a fonalat a kamuzásba. Akkor segítünk, Magyar Péter!”
Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu. De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem
– írta a politikus.
Kocsis Máté kiemelte: a miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy Magyar Péternek is, ebből fizeti az utazásának költségeit.
A miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy neked is. (A repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket)
– üzente Magyar Péternek.
Árulj már el néhány dolgot a világnak:
- te elmehetsz Olaszországba, de az ő horvát útja probléma?
- Te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem?
- Te kifizettél bárkinek bármit idén nyáron a kéthónapos élményparkozásért?
- Kifizetted a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit?
- – a szolgasajtód megkérdezte valaha ezeket tőled?
– tette fel a kérdéseket a Tisza Párt vezérének Kocsis Máté.
„Szotyi! Te beszélsz képmutatásról? Te, aki pár óra alatt kerestél 70 millió forintot bennfentes kereskedelemmel? Te, aki mindig azzal vádolsz másokat, amit te magad csinálsz? Ne szomoríts el!
Kár folytatnod a blöffölést, egyre többen átlátnak rajtad! 232 nap”
– zárta bejegyzését Kocsis Máté.