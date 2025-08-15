1 órája
Magyar Péter ismét hergelt a székesfehérvári kórház miatt
A Tisza Párt elnöke csütörtökön a székesfehérvári kórházba ment, de az egészségügyi államtitkár már előtte figyelmeztetett: „Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!”. Így is történt, pénteken újabb támadásba lendült az egészségügy helyzete miatt Magyar Péter. A Tisza Párt elnökének vádaskodására Takács Péter válaszolt.
Magyar Péter új bejegyzésében azt állította, hogy egy nyolchónapos kislány és édesanyja a Pseudomonas aeruginosa baktérium miatt megbetegedett, ami miatt július 27. óta a csapvíz emberi fogyasztásra és gyermekek mosdatására alkalmatlan. A pártelnök üzent az országos tisztifőorvosnak, a belügyminiszternek, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészti Központnak (NNGYK) is − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Takács Péter államtitkár kommentjében rámutatott: Magyar Péter most „nőtt fel” igazán elődje, „Korózs Álmentős Lajos” és Kulja András szellemi színvonalához.
Nem unjátok még, hogy mindenféle hozzáértés és tájékozódás nélkül kufárkodtok betegek, kórházi dolgozók kontójára? Tegnap lebetűzte neked az orvosigazgató a baktérium nevét, te meg nagy nehezen bepötyögted a ChatGPT-be. Aztán rögtön ki is jött a rémtörténet a brémai kórházban kitört járványról. Így tervezed a kormányzást is, ChatGPT-vel?
– jegyezte meg az államtitkár.
Magyar Péter műbalhét rendezett, amire az egészségügyi államtitkár csattanós választ adott
Felhívta a figyelmet, hogy még a DK-s Földi Judit képein is látszik, hogy
a kórház minden szempontból alaposan eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének.
Takács Péter emlékeztetett: az NNGYK feladata a kórházi ellátás biztonságának folyamatos felügyelete, és hogy ha szükséges, azonnal intézkedjen. Kórházi részleg bezárása csak akkor merül fel, ha igazolt, humán járvány zajlik. Azonban a székesfehérvári kórház esetében ez fel sem merült az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően. Hangsúlyozta:
a Pseudomonas aeruginosa megjelenése a vízhálózatban nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt.
Magyar Péter kidobatja a kritikusokat a párt rendezvényeiről, a jogvédők hallgatnak
– Ez egy úgynevezett jelzőbaktérium (indikátor), jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot, szemben például a Legionella baktériummal, amire külön szabályozás is vonatkozik. (Tőled kitelik, hogy összekevered a kettőt, mert ehhez is sokkal jobban értesz bárkinél!) – tette hozzá, majd megjegyezte:
De gondolom, te úgy vagy ezzel, mint a reptérrel... jobban tudod, mit kell tenni, mint azok a szakemberek, akik évekig tanultak és egész életükben ezt csinálták.
– Szóval akkor mondd meg: ebben a konkrét esetben te mit tennél abban a soha be nem következő, disztópikus világban, ha nálad lenne a kormányrúd. Bezáratnád az egész kórházat Székesfehérváron. Zápor, zápor, szélzsák! A kislánynak és édesanyjának jobbulást kívánunk, és kérem, hogy keressék meg a tisztiorvost, aki kellő alapossággal meg fogja vizsgálni az esetüket – közölte Takács Péter.