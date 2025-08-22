augusztus 22., péntek

Kocsis Máté lebuktatta Magyar Péter újabb hazugságát

Orbán Viktor nem vett igénybe honvédségi gépet.

MW
Kocsis Máté lebuktatta Magyar Péter újabb hazugságát

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„Az önimádó MANöken képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint mai uszítása és hazugsága a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz yachtozásról, luxus ételekről és egyebekről.

Nyilván semmi sem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell. Ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy Magyar Péter azt állítsa, hogy a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető. A HM közlése szerint  a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt, repülőt, akármit vagy bármit az utazásához

– írta Kocsis Máté, majd végül így zárta a bejegyzését: „Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy!233 nap, és felkenődsz a falra” – fogalmazott Kocsis Máté.

Orbán Balázs is elmondta az igazságot Orbán Viktorról

„Hoppá, ez egy vízi zebra! Újabb ordas kamu. Ellenben örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad. Indulhat a liberális sipákolás!” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel Magyar Péter bejegyzésére reagált, amiben a Tisza Párt elnöke azt sejttette, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt.

