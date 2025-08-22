augusztus 22., péntek

Ukrajna

2 órája

Kényszersorozás: újabb sokkoló felvétel került elő

Ezúttal egy fiatal nőre támadtak Odesszában.

MW
Kényszersorozás: újabb sokkoló felvétel került elő

Az ukrán területvédelmi erők erők 127. önálló dandárjának 2025. augusztus 20-án közreadott képén 18 és 24 év közötti katonák gyakorlatoznak a kelet-ukrajnai harkivi terület egyik gyakorlóterén augusztus 19-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt

Forrás: MTI/EPA/Ukrán 127. önálló dandár

Odesszában újabb megdöbbentő jelenetet rögzítettek: egy katonai toborzó rátámadt egy fiatal nőre, és el akarta venni a telefonját, amellyel a lány a történteket videózta. A felvétel gyorsan terjed, és újra ráirányítja a figyelmet az ukrán kényszersorozások körüli botrányokra – számolt be róla az Origo.

A hírportál cikke szerint

az elmúlt hónapokban sorra kerülnek napvilágra hasonló támadások, amelyek a brutális módszerek és a civilekkel szembeni erőszak miatt váltanak ki felháborodást.

A felvételért kattintson.

 

