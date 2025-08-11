augusztus 11., hétfő

Nincs menekvés

1 órája

Tombolnak a kényszersorozók Ukrajnában, óriási razziát tartottak Zelenszkij emberei (videó)

Az elfogott szolgálatmegtagadókra akár tíz évnyi börtön is várhat.

MW
Ukrán egységek a herszoni régió egyik lövészárkában

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Fermin Torrano

Újabb megrázó felvétel terjed a közösségi média felületein, ezen dulakodás látszik, melynek során többen egy férfit próbálnak betuszkolni egy autóba – hívta fel rá a figyelmet az Origo. A kegyetlenkedő sorozók a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszkban a nyílt utcáról rabolják el a járókelőt, akiről azt írták a videó mellé: „A helyi rendőrség szerint a férfit a toborzóközpont körözte.”

Az elmúlt hónapokban számos ilyen és ehhez hasonló kegyetlenkedés is befutotta a közösségi média felületeit, az Origó a minap arról is hírt adott, hogy Zelenszkij toborzói egy férfit úgy helybenhagytak,  hogy megsérült a mája. A róla készült videót IDE KATTINTVA tudja megtekinteni.

Óriási razziát tartottak Zelenszkij emberei

Arról már a Magyar Nemzet számolt be, hogy óriási razziát tartottak Zelenszkij embervadászai Ukrajnában, ahol a rendőrség katonaköteles személyek után kutatott az úgynevezett Opekun (Gyám) művelet harmadik szakaszában. Ennek során több mint 60 házkutatást tartottak, mintegy 30 szolgálatmegtagadó ellen emeltek vádat. Az elfogottakra akár 10 évnyi börtön is várhat – derül ki a helyi rendőrség hétfői sajtóközleményéből, amely arról is beszámol, hogy

az egyik katona öncsonkítást végzett, hogy leszerelhessen a katonaságtól.

További részleteket a Magyar Nemzet oldalán, IDE KATTINTVA talál.

