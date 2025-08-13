1 órája
Fokozódik a kényszersorozás őrülete Kárpátalján (videó)
Ungváron és egész Kárpátalja megyében is megszaporodott az ellenőrzőpontok száma, ahol megállítják és igazoltatják a hadköteles korúakat – írja helyi forrásokra hivatkozva az Origo.
Katonakorú férfi igazoltatása a kelet-ukrajnai Harkovban még 2024. augusztus 8-án
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Narciso Contreras
A fokozott ellenőrzés céljáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, de az intézkedés összefügghet az ukrajnai mozgósítási szabályok szigorításával, valamint a katonai szolgálat elkerülésének megakadályozására tett erőfeszítésekkel. A kényszertoborzások tehát egyértelműen folytatódnak Ukrajnában, szinte nincs olyan nap, amikor ne kerülnének elő újabb felvételek az ezzel kapcsolatos visszaélésekről.
Az ungvári ellenőrzőpontokat bemutató videókért keresse fel az Origo cikkét!
Nyomozást indított a rendőrség Sebestyén József halálának ügyében