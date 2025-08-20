KDNP: büszkék vagyunk Európát védelmező kereszténységünkre

„A 21. században is kötelességünk megóvni nemzeti egységünket a kívülről érkező, széthúzással és bomlasztással támadó nagyhatalmakkal szemben. Ebben segít minket a közös keresztény európai kultúránkból táplálkozó hazaszeretetünk és a béke melletti következetes kiállásunk” – hangsúlyozza a dokumentum, hozzátéve, hogy annak kiadói államalapításunk ünnepén fejet hajtanak a magyar nemzet nagyjai, önfeláldozó hősei, világhírű tudósai és művészei előtt.

Forrás: Shutterstock

Mint írják:

Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek.

Végül közleményüket zárva – amiként államalapító Szent István királyunk is tette – Isten áldását kérik a magyar nemzetre, a Himnusz kezdősorát idézve: „Isten, áldd meg a magyart!”