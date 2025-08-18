Horváth József a béke lehetőségéről: mindig az erősek írják a megállapodást (videó)

Az interjú középpontjában a hétvégi alaszkai Trump–Putyin-csúcs és az arra adott nemzetközi reakciók álltak – írja az interjúról beszámoló cikkében a Magyar Nemzet.

Trump üzenete Zelenszkijnek

A nyugati sajtóban sokkolónak nevezték az orosz és az amerikai elnök közös mosolygós fotóit, a vörös szőnyeget és a pozitív nyilatkozatokat.

Horváth József szerint azonban ez csak annak a következménye, hogy

az elmúlt bő három évben a nyugati sajtó az orosz elnököt, egyáltalán Oroszországot, mint a gonosz birodalmát festette le, mintha még a Szovjetunió lenne.

A találkozón Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött az ukrán elnöknek: „Zelenszkijnek megállapodást kell kötnie, nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem.”