Támogatásáról biztosította Ursula von der Leyen a lengyel határkerítést

Az Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írja a Magyar Nemzet.

A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.

A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt

– írta a látogatásról a közösségi médiában az Európai Bizottság feje.