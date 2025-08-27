1 órája
Három konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén
Szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban. Egy konzul a repülőtéren, kettő pedig a stadionban nyújt segítséget szükség esetén – közölte Szijjártó Péter.
Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros és Pedro Bicalho, a Qarabag játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Qarabag futballmérkőzés helyszínén szerdán Bakuban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a meccs reggelén a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy az azeri csapattól elszenvedett múlt heti 3-1-es vereség után most itt a visszavágó ideje, ugyanis szerda este kerül sor a Bajnokok Ligája főtáblája előtti utolsó mérkőzésre Bakuban.
A szokásokhoz híven a magyar konzulokra most is számíthatnak a szurkolók. Egy kollégánk a repülőtéren nyújt majd segítséget, további két konzulunk pedig a stadionban teljesít szolgálatot
– tájékoztatott.
„Probléma, ügyes-bajos dolog vagy baj esetén természetesen él az ügyeleti telefonszámunk is: +994 50 645 35 20” – tette hozzá.
Még nem dőlt el semmi, jó szurkolást!
– írta Szijjártó Péter.