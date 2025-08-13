Gulyás Gergely a Harcosok órája szerdai vendége – kövesse nálunk élőben!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli Harcosok órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántja le a leplet.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Németh Balázs bemelegítésként említést tett a Demokratikus Koalíció elnökének egyik kezdeményezéséről, amely az Egy nap Dobrev Klárával címet viseli – írja tudósításában a Magyar Nemzet. Gulyás Gergely szerint „nem szép dolog tönkretenni a balatonlellei turizmust”, hiszen e bejelentést követően, „egy egész jó nyári meleg napon ki az, aki ezek után Balatonlellére fog menni, ahol az a veszély áll fenn, hogy Dobrev Klárával találkozhat?”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejezte reményét, hogy a Dobrev-féle megpróbáltatást kiheverik a helyi vendéglátósok.

Annak kapcsán, hogy a DK kecskeméti jelölt-jelöltje bejelentette visszalépését, Németh Balázs megkérdezte: megadta magát a DK?

– A Tisza és a DK közötti vitákban minden pofon jó helyre megy. Az az érdekes, hogy a balliberális sajtó milyen mértékben felejtette el, hogy elvileg hírek vannak, de azt látjuk, hogy a balliberális oldalon egyre inkább a hírek helyét a politikai propaganda vette át. Itt ugyanis az történt, hogy volt egy jelötje a DK-nak, akit le akartak váltani, a jelölt ezt tudta és inkább „hősi halált halt”. Miután a balliberális sajtónak éppen az a parancs, hogy a Tiszáról kell jókat írni, ezt ezt a történést úgy hangszereli, hogy az a Tiszának jó legyen, ezért azt mondják, nem leváltották a jelöltet, hanem visszalépett, mintha ott nem is indulna jelölt a Tisza ellen – mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely szerint a balliberális sajtó úgy számol, hogy nekik jobb, ha egy baloldali formáció van és az a Tisza. Ebből adódóan ők azt szeretnék, hogy mi (a Fidesz) eltakarodjunk és ezért bármit hajlandóak megtenni – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A béremelésekkel kapcsolatban a Harcosok órájának vendége emlékeztetett: Navracsics Tibor már bejelentette, hogy a területi közigazgatásban szeptember elsejével 15 százalékos bérnövekedés lesz, míg az önkormányzati szférában július elsejével volt 15 százalékos béremelés. – Aki a közigazgatási bérekről cikket ír, az nem teheti meg azt, hogy ezt a tényt elhallgatja – mutatott rá.