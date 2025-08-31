augusztus 31., vasárnap

Hoppon maradtak

Étteremben keresett menedéket az erőszakos sorozás elől egy férfi (videó)

Egy férfi a toborzóiroda (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni.

Újabb botrányos jelenet játszódott le Ukrajnában: Dnyipróban egy férfi a katonai toborzóközpont (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni – írja a Magyar Nemzet. Nem sokkal később katonai biztosokat szállító jármű érkezett a helyszínre, és a tisztek azonnal számon kérték az étterem személyzetét, hová tűnt a férfi.

A kényszersorozók hoppon maradtak

Az egyik katona demonstratívan kibiztosította automata fegyverét, de erre sem reagáltak a brutális sorozás elől menekülő férfit védő dolgozók.

A TCK embereinek terve aznap így nem járt sikerrel.

A teljes cikket itt olvashatja el.

