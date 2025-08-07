1 órája
Az ELTE továbbra is hallgat Fleck Zoltán ügyében
Fleck Zoltán több ponton is súlyosan sérti az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának etikai normáit azzal a kijelentésével, miszerint meg kellene fenyegetni a köztársasági elnököt. A Magyar Nemzet megkeresésére az egyetem először azt közölte, hogy Fleck magánvéleményt fogalmazott meg, nem pedig az intézmény oktatójaként nyilatkozott. Később azonban elhatárolódtak a kijelentéseitől, de arra már nem adtak választ, hogy indítanak-e vizsgálatot az ügyben.
Fleck Zoltán jogász, szociológus
Forrás: MW
Fotó: Ladóczki Balázs
Hallgat a Fleck Zoltán körül kialakult botrány ügyében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. A felsőoktatási intézmény nem válaszolt a Magyar Nemzet kérdésére, melyben arra voltunk kíváncsiak, indítanak-e vizsgálatot Fleck Zoltán kijelentései ügyében, illetve etikai bizottság elé fogják-e idézni az egyetem oktatóját − írja a lap.
A válasz elmaradásából egyértelműnek tűnik, hogy a felsőoktatási intézmény
Fleck Zoltán védelmében kivár, és a botrány lecsillapodására számít.
Egyébként nem lenne nagy félnivalója Fleck Zoltánnak, ha az ügye az ELTE ÁJK etikai bizottsága elé kerülne, hiszen annak több tagjai is a kormánykritikus nézeteiről ismert. Az etikai bizottság elnöke az a Darák Péter, akiről korábban a Tűzfalcsoport megírta, hogy amikor a Kúria elnöke volt, akkor a vezetése alatt ítélkezhetett akár politikai ügyekben is a Soros-alapítvány által támogatott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetőjének, Majtényi Lászlónak a felesége. Ez akkor sem változott, amikor a szélsőliberális „civil” Majtényi a baloldali szivárványkoalíció államfőjelöltjeként nyíltan politikai színre lépett. De az is megjegyzendő, hogy Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika Darák Péter vezetése alatt a Kúria főtitkára volt.