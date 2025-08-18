Dragfesztivál gyerekeknek – nagy a felháborodás Berlinben

A „Queens & Flowers” nevű rendezvényre augusztus 23-án kerül sor a berlini botanikus kertben. A fesztivált a berlini szenátus gazdasági- és energiaügyi hivatala támogatja, amint azt a rendezvény plakátjai is jelzik. A programban szerepel egy kifejezetten gyerekeknek szóló blokk is, amelyen részt vesz a „Tessa Testicle” nevű drag queen, akinek Instagram-oldalán merész fotók találhatóak – számolt be róla a V4NA.

A botanikus kert weboldala szerint a fesztiválon olvasóórákat tartanak drag queenekkel a fekvőpázsiton (15.30-tól), családi vezetéseket szerveznek az üvegházakban, valamint interaktív programok is várják a gyerekeket.

A plakátokon többször is kiemelik, hogy a programok gyerekeknek szólnak, miközben a nyári fesztiválon fellépő drag előadók nevei is feltüntetésre kerültek.

Hatalmas felháborodást váltott ki

Az ügy és a rendezvény hatalmas felháborodást váltott ki. A közösségi oldalakon a rendezvénynek helyszínt adó botanikus kertet és a berlini városvezetést is élesen bírálták.