Így beszéltek a baloldalon a jogállam felfüggesztéséről

Nem ritka, hogy az ellenzék, a balliberális oldal politikusai, közéleti szereplői valamilyen módon erőszakra, utcai megmozdulásra szólítanak fel. Az Origo összegyűjtötte azokat a baloldali politikusokat, megmondóembereketet, akik az elmúlt években nyíltan beszéltek ezek szükségességéről.

A portál a listát Fleck Zoltánnal kezdi, akinek erőszakos felforgató tevékenysége nem akkor kezdődött, amikor Magyar Péter pártjának egyik rendezvényén a minap úgy fogalmazott: „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, illetve „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”.

A momentumos tiltakozáson elszabadultak az indulatok

A politikai csődtömeg Momentum képviselői felforgatásban mindig jók voltak. A ’18-as választásokat követő tüntetésekhez kapcsolódva terjeszteni kezdték a Mozgalmárok Kézikönyvét, és már a bevezetőben sem titkolták a célt:

ennek a rendszernek a sorsa nem a Parlamentben fog eldőlni, hanem az utcán.

A parlamentbe jutás számukra persze nyilván nem lehetett opció az Origo cikke szerint.

A bukott Momentum bukott pártelnöke, Fekete-Győr András először példátlanul agresszív módon betört az Origo szerkesztőségébe és ott fenyegetően lépett fel a munkatársakkal szemben, majd a köztelevízió újságíróinak megtámadása után úgy fogalmazott: