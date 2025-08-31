augusztus 31., vasárnap

Az orosz elnök négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába

Címkék#Putyin#rendezvény#Kínai Népköztársaság#Hszi Csin-ping

Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap megérkezett Kínába Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnökének meghívására – jelentette az orosz RIA Novosztyi hírügynökség.

MW
Az orosz elnök négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába

Vlagyimir Putyin megérkezik Pekingbe

Forrás: Xinhua via AFP

Fotó: Hao Yuan

A látogatás augusztus 31-től szeptember 3-ig tart, és több fontos diplomáciai eseményt foglal magában. Putyin részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, valamint kétoldalú megbeszéléseket folytat több külföldi vezetővel – írta az orosz hírügynökség.

A programban szerepel egy háromoldalú találkozó is Kína, Mongólia és Oroszország vezetői között, továbbá külön tárgyalások Hszi Csin-pinggel és más államfőkkel.

Putyin tovább erősítené az orosz-kínai kapcsolatot

Putyin díszvendégként vesz részt Pekingben azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyek a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulójára emlékeznek.

Az orosz elnök a látogatás előtt azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó. 

Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik

– fogalmazott.

